Campionato regionale di Taekwondo, 7 medaglie per gli atleti del maestro Arcodia

Al Campionato Regionale di Taekwondo, settore forme (Tecnica), erano presenti ben 332 atleti provenienti da tutta la Sicilia che si sono confrontati per conquistare il titolo Regionale. Gli atleti dell’A.S.D. l’Arte del Taekwondo, diretti dal Maestro Antonino Arcodia cintura nera 5 Dan, hanno conquistato ben 7 medaglie: 3 ori, 1 argento e 3 bronzi.

A salire sul podio più alto, aggiudicandosi la Medaglia d’Oro, sono stati gli atleti Giacomo Bilella nella categoria Esordienti “B” e il suo compagno di squadra Gabriele Vito Misuraca nella categoria Novizi, entrambi alla loro prima esperienza sportiva.

Ha riconfermato il titolo Regionale la pluri-campionessa Giulia Boncordo nella categoria Esordienti “B”, che si è aggiudicata l’oro. La Medaglia d’Argento invece, viene conquistata dall’atleta Alessandro Re, anche lui alla sua prima esperienza di gara, disputando un ottima prestazione.

Medaglia di Bronzo per gli atleti Elisa Baglieri, Andrea Caruso e Gabriele Giaconia che hanno sfiorato per un soffio il primo posto per la spettacolarità e la precisione delle tecniche effettuate.

