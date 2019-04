Domenica "Tennis in piazza Politeama" a Palermo, partite ed esibizioni davanti al teatro

Sarà una vera e propria festa del tennis quella che verrà celebrata domenica 7 aprile a Palermo. Un appuntamento che, a partire dale 10,30, vuole avvicinare i più piccoli a questo sport.

Per un giorno Piazza Politeama si trasformerà in un grande circolo del tennis con tre campi tracciati davanti l’ingresso del Teatro. L’iniziativa è della Fit Sicilia e del comitato organizzatore dei "30 Palermo Ladies Open" in collaborazione con l’azienda di trasporti Prestia e Comandè.

Presenti all'appuntamento gli allievi di tutte le scuole tennis palermitane, guidati dai rispettivi maestri e coordinati dal consigliere federale regionale, Tanino Alfano, da Germano Di Mauro (tecnico di Microarea) e Fabio Cocco (tecnico regionale). Domenica, fino alle 13,30, ci sarà, quindi, la possibilità per i giovani neofiti di avvicinarsi al tennis palleggiando con i maestri.

Uno dei tre campi sarà utilizzato per esibizioni di tennis in carrozzina. Ognuno avrà un proprio spazio per promuovere le attività del circolo, così come lo avranno gli organizzatori dei "30 Palermo Ladies Open", Torneo Internazionale del circuito WTA che tornerà nel prossimo mese di luglio al Country dopo 6 anni di assenza.

"Sarà una grande festa e un’occasione per trascorrere una mattina all’insegna del divertimento e dello sport – ha sottolineato il presidente della Fit Sicilia, Gabriele Palpacelli - ci saranno tre campi in piazza Politeama per giocare a tennis e far provare anche i bambini che non sono tesserati per nessun circolo e vogliono avvicinarsi a questo meraviglioso sport che è il tennis".

