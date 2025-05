Visite e occhiali gratis ai residenti dello Zen di Palermo

Dopo Corviale e Scampia, approda allo Zen il progetto di carattere sociale a cura della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia Ets e della Fondazione sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Iapb Italia Ets.

La mission dell’iniziativa «Ci vediamo allo Zen» è quella di eliminare i difetti visivi, aumentare la consapevolezza attorno a questo tipo di problematiche e fornire accesso alle cure della vista. Si tratta della terza tappa su aree urbane particolarmente disagiate, saranno effettuate visite oculistiche gratuite e realizzazione di occhiali da vista omaggio per tutti coloro che risiedono allo Zen, di età superiore ai 3 anni. I dettagli del progetto saranno forniti in conferenza stampa, il 7 maggio, alle 11 nella sede del Consiglio di giustizia amministrativa (Cga), in via Cardinale Mariano Rampolla 8, a Palermo.