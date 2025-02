Palermo, un’aula per tutti: inaugurata la nuova multisensoriale all’Istituto comprensivo Montalcini

All’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Palermo, si è svolta una giornata d’incontro e riflessione sull’inclusione dal titolo Opportunità e sfide, storie ed emozioni oltre le barriere, che ha visto la partecipazione di alunni, docenti ed esperti del settore.

Una giornata fortemente voluta dalla dirigente della scuola, la professoressa Maria Francesca Giammona, la quale ha sottolineato come la sinergia tra le varie agenzie educative «sia indispensabile per creare un proficuo lavoro di rete a vantaggio di tutta la comunità educante».

La giornata ha preso il via con l’esibizione del coro dell’istituto e a seguire i bambini di scuola dell’infanzia hanno intonato una canzone nella lingua del segni. Hanno partecipato ai lavori il garante per la disabilità, Pasquale Di Maggio, padre Antonio Garau impegnato in prima fila nel quartiere Borgo Nuovo, zona in cui sorge la scuola, il consigliere comunale Ottavio Zacco, Davide Corona, rappresentante dell’associazione Io vivo l’autismo, Parliamone, Laura Cantone insieme al figlio Alberto Bilardo e Lele Sarcì ex alunno dell’istituto.