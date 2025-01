Un anno fa la morte dell'avvocato Michele Costa, iniziativa a Palermo

In occasione del primo anniversario della scomparsa dell’avvocato Michele Costa, morto l’1 febbraio dello scorso anno, nonché in memoria del padre, il procuratore di Palermo Gaetano Costa, ucciso dalla mafia il 6 agosto 1980, la famiglia e la Fondazione intitolata al magistrato promuovono a Palermo, insieme all’Anm, una giornata di riflessione e di proposta. L’appuntamento è l’8 febbraio a Palazzo Branciforte, a partire dalle 9.30. Due le sessioni: «Parole ruvide» e «L’avvocato tra modelli, regole e libertà».

L’incontro sarà ospitato dalla Fondazione Sicilia che, con l’Ordine dei giornalisti di Sicilia e l’Ordine degli avvocati di Palermo, ha voluto condividere l’iniziativa. Tante le voci chiamate a raccontare l’impegno professionale e civile di Michele Costa contro la mafia e per l’affermazione della giustizia. I lavori saranno aperti dal presidente della “Fondazione Gaetano Costa», Claudio Dall’Acqua, e dall’anteprima di «Parole Ruvide», un filmato che racconta i momenti salienti dell’attività di Michele Costa nel chiedere di far luce sull’omicidio del padre, ma anche nell’essere una voce autorevole e mai retorica su ciò che stava accadendo in Sicilia in quegli anni.