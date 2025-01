Palermo, cultura e tradizioni diventano ponte tra generazioni

Quando la musica e il teatro diventano un vero e proprio strumento per accendere la socialità e il dialogo tra generazioni. Il progetto che si svolgerà a Palermo, a partire da sabato 1 febbraio e fino al 30 giugno, ha l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagonisti gli over 60, che avranno il compito di trasmettere le antiche tradizioni culturali ai giovani, così da stimolare la creatività e il dialogo. Uno dei cuori pulsanti dell’iniziativa sarà l’attività Fa-Re-Falò - Raccontiamoci antiche storie, un vero e proprio viaggio artistico e umano che unirà scrittura di testi per canzoni, teatro, poesia e artigianato, con l’obiettivo finale di creare sei brevi cortometraggi che raccontano episodi, favole e leggende del passato.

E così a partire da sabato (1 febbraio) partiranno gli incontri, gratuiti e aperti al pubblico, nella sede di EPYC, in via Pignatelli Aragona 40/42 e che vedranno i partecipanti guidati in esercizi di scrittura di canzoni, improvvisazione teatrale e interpretazione di testi. Successivamente, la creatività prenderà il sopravvento con il workshop - al Magnisi Studio (via E. Amari 148) - dedicato alla scrittura di testi di canzoni, ma che soprattutto riguarderà la condivisione emozionale attraverso le canzoni con la guida di una psicologa. Ma non è tutto, perché ci sarà spazio anche per il teatro: con il workshop, sempre al Magnisi, che avrà come obiettivo primario quello di entrare in relazione e condividere emozioni, proprio attraverso l’arte teatrale, la riscoperta delle tradizioni e della lingua siciliana.

“Vogliamo creare - conclude la Prestileo - uno spazio dove gli over 60 non solo condividano le loro storie, ma diventino protagonisti della scena artistica, ispirando con il loro vissuto. Non si tratta solo di recuperare il passato, ma di farlo vivere nel presente con strumenti moderni come il cinema e la musica”.

In sostanza è questo l’obiettivo di Re-Animation: local cultural heritage as a tool for activating seniors, il progetto Erasmus+ promosso dall’associazione polacca Ckip - Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach e di cui l’associazione palermitana Rock10elode è partner. Per partecipare ai vari incontri (aperti a tutti gli over 60 e per i quali non è richiesta alcuna competenza specifica in ambito musicale o tetrale), basta compilare il modulo online su https://forms.gle/ Vh4aqQTiaBwq3bia7. Per chi invece, volesse informazioni è possibile contattare direttamente Rock10elode alla mail [email protected], attraverso i profili Facebook e Instagram o al numero 3407137260.

Il calendario degli incontri nel mese di febbraio

01 - 08 - 15 febbraio, dalle 11:00 alle 13:30: esercizi di scrittura e improvvisazione teatrale (EPYC, via Pignatelli Aragona 40/42);

20 - 21 febbraio, workshop "Musica e Creatività" (Magnisi Studio, via E. Amari 148, orario pomeridiano);

27 - 28 febbraio, workshop teatrale "Rappresentiamo le nostre emozioni" (Magnisi Studio, via E. Amari 148, orario pomeridiano).