Ricordato a Palermo Mario Francese, simbolo della libertà di informazione

«Mario Francese era un uomo vero e lo ha dimostrato con la sua attività e il suo impegno professionale e civile. La gente ha scoperto con il tempo questo suo volto. Oggi gli viene riconosciuto il merito di avere raccontato l’escalation della mafia corleonese, ma anche un grande rigore morale e una grande umanità». Giulio Francese ha voluto ricordare così il padre Mario, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia ucciso a colpi di pistola sotto il portone della sua abitazione in viale Campania il 26 gennaio del 1979 da Leoluca Bagarella, tra i più spietati killer di Cosa nostra.

A 46 anni dall’omicidio giornalisti, autorità e società civile si sono riuniti ancora una volta intorno alla targa che commemora il giornalista che raccontò i grandi interessi e gli affari miliardari della mafia che ruotavano intorno alla diga Garcia, «entrando nel merito, nel ricercare le cause e porsi interrogativi - dice il sindaco Roberto Lagalla - quegli stessi interrogativi che quella mafia e quel modo di concepire con prevaricazione ogni tipi di rapporto e relazione non perdonava. La sua testimonianza attraversa il temp e giunge fino a noi e diventa monito tanto per i professionisti del giornalismo quanto per tutta la società civile inteso come riferimento al quale guardare con immutata riconoscenza». A rendere omaggio a Mario Francese anche il questore Vito Calvino e il generale di divisione comandante della Legione carabinieri Sicilia Giuseppe Spina, il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello e il Gruppo cronisti di Assostampa Sicilia. E come ogni anno non è mancata una folta rappresentanza degli studenti dell’istituto Luigi Einaudi Pareto, accompagnati dalla professoressa Liliana Ursi, e i ragazzi del Marconi, accompagnati dalla professoressa Maria Elena Scala.