Il Giorno della Memoria a Palermo, le iniziative degli studenti in prefettura

Un pomeriggio dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto e delle persecuzioni razziali si è svolto a Palermo nella sala Dalla Chiesa in Prefettura. Uno degli eventi promossi in tutta Italia in questa particolare giornata a 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte delle truppe sovietiche, avvenuta il 27 gennaio 1945.

Il contributo degli alunni di quattro scuole

Prezioso il contributo di alunne e alunni di quattro scuole del capoluogo: il liceo scientifico Benedetto Croce, l’Educandato statale Maria Adelaide, la direzione didattica Aristide Gabelli e l’istituto comprensivo Uditore - Setti Carraro.

Impegno apprezzato dal prefetto Massimo Mariani che si è complimentato con le scuole presenti per il lavoro di ricerca svolto sotto la guida dei docenti nell’ambito della XXIII edizione del concorso «I giovani ricordano la Shoah» promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

All’incontro in prefettura ha partecipato tra gli altri il dirigente vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Marco Anello. La cerimonia si è aperta con l’esibizione di alunne e alunni dell’istituto comprensivo Uditore Setti Carraro diretti dal professore Gianfranco Gioia che hanno eseguito l’inno nazionale.