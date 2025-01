Palermo, lutto nel mondo della nefrologia pediatrica: è scomparso il dottor Giovanni Pavone

Lutto nel mondo della sanità palermitana: è morto il dottore Giovanni Pavone: aveva 59 anni e lavorava nel reparto di Nefrologia pediatrica dell’ospedale Di Cristina. A portarselo via una lunga malattia dopo quasi trent’anni di lavoro. I funerali saranno celebrati domani mattina (27 gennaio) alle 11 alla chiesa San Francesco Di Paola.

Pavone era nell’equipe di pediatria ad indirizzo nefrologico al terzo piano della struttura di via Benedettini. Si era laureato nel 1992 con la specializzazione conseguita cinque anni dopo. Subito dopo è entrato nella famiglia dell’Arnas Civico occupandosi di uropatie malformative, enuresi, disturbi minzionali e urodinamica.

Per migliorare il suo percorso professionale aveva frequentato anche l’unità operativa di Nefrologia pediatrica all’università di Reggio Calabria. Ai suoi piccoli pazienti ha dedicato tutta la sua vita professionale. Sono in tanti però a voler ricordare il tratto umano di un medico che non si è mai sottratto di fronte alle sfide più difficili. Era un tifosissimo del Palermo ed amava le montagne del Trentino. Sui social, amici e parenti lo ricordano con grande commozione.