Si selezionano 156 giovani per il servizio civile nella rete Gonzaga Campus di Palermo

Attività sociali per i giovani delle periferie, per le persone migranti ma anche promozione culturale e socio-educativa nelle scuole. È quello che prevede il Servizio civile universale per i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti.

I 12 enti della rete, coordinata dal Gonzaga Campus, metteranno a disposizione 22 sedi per accogliere i 156 giovani. In particolare, per un anno, verrà offerta una ricca esperienza di volontariato che permetterà di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro mediante un tutoraggio, di maturare crediti formativi universitari e un punteggio valido nei concorsi pubblici. Il servizio, riscattabile ai fini pensionistici, prevede una remunerazione mensile (507,30 euro).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 18 febbraio, alle 14. Per avere maggiori informazioni sui progetti di servizio civile è previsto un webinar lunedì 27 gennaio alle 15 (on line sulla piattaforma zoom).

Per partecipare occorre registrarsi sul sito, nella sezione dedicata al Servizio civile (gonzagacampus.it/serviziocivileuniversale). Sul sito è possibile trovare le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e consultare le schede sintetiche di tutti i progetti con le attività previste in ogni sede.