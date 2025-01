A Palermo murales di Igor Scalisi per il piccolo Claudio Domino, il bimbo ucciso dalla mafia. IL VIDEO

Un’area dedicata allo svago dei bambini del quartiere, in memoria di Claudio Domino, il bimbo ucciso su commissione di Cosa nostra il 7 ottobre del 1986. Si trova negli spazi dell’oratorio San Vincenzo, in via dei Quartieri, a Palermo, ed è stata inaugurata oggi pomeriggio.

All’interno dell’area l’artista Igor Scalisi Palminteri ha realizzato, per l’occasione, diversi murales, tra i quali uno in particolare dal titolo «Fragile», raffigurante una bambina nell’atto di accudire un piccolo uccellino.

«Fragile è una parola che spesso associamo a qualcosa di debole, di vulnerabile, ma la fragilità è anche ciò che ci rende umani - spiega Igor Scalisi Palminteri -, ogni essere vivente porta dentro di sé una parte fragile: penso all’uccellino che ho dipinto, così delicato, così bisognoso di cura».

«Che ancora non si giunga a una verità giudiziaria è qualcosa che non ci ha scoraggiato - afferma Ninni Domino, padre di Claudio - essere nella parrocchia dove Claudio, spesso, veniva buttato fuori perché qui, insieme agli amici, giocava a pallone, è un ricordo bellissimo di Claudio in vita. Il cambio generazionale ci dà la certezza di un cambiamento, io non parlo di speranza, parlo di certezza. Noi siamo stati avvolti da un sistema canceroso e oggi sembrerebbe che la società stia uscendo da questo sistema, ma il cambio generazionale deve avvenire sempre nella memoria».