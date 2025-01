Il Boccone del Povero a Palermo cerca volontari per cucinare e servire i pasti ai più fragili

Un appello per reclutare nuovi volontari al Boccone del Povero a Palermo. «Cerchiamo uomini e donne di buona volontà per cucinare, servire i pasti e contribuire con donazioni anche di cibo per la mensa delle suore Serve dei Poveri del Boccone del Povero a piazza San Marco 8». Queste le parole di Davide Romano, giornalista e fondatore della Compagnia del Vangelo, un gruppo ecumenico di cristiani impegnato nel servire il prossimo, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

L’appello arriva in un momento particolarmente difficile per Palermo. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Caritas e dall’Istat, oltre il 28% della popolazione palermitana vive in condizioni di povertà relativa, e il 15% affronta povertà assoluta. Le mense sociali della città, che fino a pochi anni fa erano un punto di riferimento per poche centinaia di persone, oggi accolgono migliaia di famiglie, anziani e giovani che faticano a mettere insieme un pasto completo.