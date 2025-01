Due anni fa la morte di Biagio Conte a Palermo, la commemorazione

Domani (12 gennaio 2025) in occasione del secondo anniversario della morte di Fratel Biagio Conte, alle 17.30, l’arcivescovo Corrado Lorefice celebrerà la messa nella chiesa Casa di preghiera per tutti i popoli alla Cittadella del Povero e della Speranza della Missione di Speranza e Carità, in via Decollati, 29. Parteciperanno arcivescovi e vescovi di Sicilia, autorità civili e militari.

L'aria sacra eseguita per la prima volta

Al termine della funzione religiosa, verrà eseguita per la prima volta in assoluto l’aria sacra «Ti seguirò, o Signor!», musica originale della compositrice Teresa Nicoletti che ha scritto anche il testo con la poetessa Giuseppa Angela Onorato. L’aria sacra per mezzosoprano, violino ed organo, sarà eseguita dinanzi alla tomba dove riposano le spoglie di Fratel Biagio: Teresa Nicoletti sarà accompagnata al violino da Mirko D’Anna e all’organo da Vito Mandina. La compositrice e mezzosoprano ha già composto arie dedicate a Madre Teresa di Calcutta, don Pino Puglisi e Giovanni Paolo II. Palermitana e medico audiologo, ha composto sei inni ufficiali per comuni siciliani, musiche per orchestra da camera, arie sacre e un’opera lirica. È cavaliere ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.