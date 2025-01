Palermo, il biglietto della Lotteria Italia da due milioni venduto alla pasticceria Porretto di via Galvani

Il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024 è stato venduto presso l’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. È quanto apprende Agipronews.

Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini, 8, mentre il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni è stato venduto presso la pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani 49 (quartiere Settecannoli). Il biglietto vincente è: G 330068

La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A; il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, riporta Agipronews, è stato venduto presso un'area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l’Autostrada A4 Serenissima SNC, a Dolo, in provincia di Venezia.