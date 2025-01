Rotary, un gemellaggio avvicina la Sicilia all'Albania: firmato protocollo tra i due distretti

Un gemellaggio, un patto di collaborazione per promuovere iniziative sociali, culturali e umanitarie. È stato firmato dai distretti Rotary 2110 Sicilia Malta e 2485 Albania-Kosovo. I due governatori, Giuseppe Vicari e Butrint Batalli, hanno firmato il documento che suggella l’accordo, alla presenza del sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, e tutta l’amministrazione comunale all’interno della casa municipale. Il presidente Butrint Batalli è arrivato proprio dall’Albania per ufficializzare l’accordo che permetterà ai due distretti Rotary di collaborare e organizzare insieme iniziative umanitarie. I valori alla base, del resto, sono gli stessi: integrità amicizia e servizio. Gli obiettivi sono: unire le culture e collegare i continenti, sostenere la pace, combattere l'analfabetismo e la povertà, aiutare le persone ad avere accesso all'acqua pulita e ai servizi igienici e combattere le malattie. La missione più recente è proteggere il pianeta e le sue risorse.

«Ringrazio il popolo italiano per tutto quello che ha fatto per la nostra Albania - ha detto Butrint Batalli -. È un onore essere in questo luogo tanto ospitale. Noi siamo stati accolti in Sicilia e questo non potremo mai dimenticarlo». Piana degli Albanesi, infatti, è il centro più importante e noto degli albanesi di Sicilia, nonché il più grande stanziamento arbëresh, dove da secoli risiede storicamente la più popolosa comunità albanese d'Italia. «Quello di oggi - continua il governatore Rotary albanese - non è solo un incontro di persone ma di cuori e spirito. Abbiamo gli stessi valori e per questo la volontà di lavorare insieme. Costruiremo ponti di pace e di fratellanza».