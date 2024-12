I paesaggi imbiancati, torna la neve abbondante sulle Madonie e a Piana degli Albanesi

Neve e freddo per Natale e Santo Stefano sulle Madonie. Nelle montagne siciliane sono finalmente arrivate le prime abbondanti nevicate. Le ferie natalizie hanno garantito un buon afflusso di visitatori a Piano Battaglia. In tanti hanno scelto di trascorrere una giornata tra i monti, immersi nella natura e tra i bianchi sentieri paesaggistici. In previsione della possibile ondata di arrivi è stata persino diramata dalla Città metropolitana un’ordinanza che ha limitato l’accesso ai pullman sprovvisti di pass. Concesse solo 45 autorizzazioni, previa richiesta al Comune di Petralia Sottana.

Presente il Soccorso alpino e speleologico siciliano con il presidio di una squadra di tecnici per scongiurare infortuni. Le attività di spalamento hanno garantito la viabilità tra i paesi e verso Piano Battaglia, anche se le amministrazioni locali ricordano l’obbligo delle catene per i mezzi a motore e non escludono, in montagna, la possibilità di incontrare restringimenti dovuti ad accumuli di neve.