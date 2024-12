Emozioni in passerella a Palermo: arte, musica e cucina per promuovere l'inclusione sociale

Promuovere l’inclusione sociale attraverso i linguaggi universali dell'arte, della musica e della cucina. È stato l'obiettivo dell'evento Emozioni in passerella, con la direzione artistica di Luca Lo Bosco, che si è svolto, ieri nella sede dell'associazione Un Nuovo Giorno di via Calcante.

Arina Nawali, originaria dello Zambia, è sposata e ha due figli. «Vivo in Italia da 22 anni – ha detto Arina Nawali -. Sono fiera di ciò che ho creato in questi anni. Realizzare abiti mi emoziona, mi carica e mi fa stare bene. Ringrazio mio marito che ha creduto in me regalandomi la macchina da cucire. Spero un giorno di potere aprire una sartoria sociale per potere trasmettere le mie conoscenze agli altri».

«Sono innamorato della musica da sempre - dice Daniele Moschetto, originario della Tunisia -. Il mio sogno è quello di potere diventare un giorno un professionista specializzato in musica e audio».

«Sono in Italia da 8 anni e sono mamma di una bambina - ha aggiunto pure Bridget Odiase, originaria della Nigeria -. La cucina fa parte della mia storia e mi dà la possibilità di mettermi in gioco, sfidando me stessa per essere una donna forte ed indipendente».

«Crediamo che, alla base di ogni attività sociale - ha affermato Luca Lo Bosco -, dovrebbe esserci sempre la possibilità di dare delle buone opportunità di lavoro futuro».

«Da soli non si va da nessuna parte perchè le cose belle si realizzano soltanto mettendo più forze e competenze insieme. In questo caso, abbiamo voluto valorizzare pienamente - ha detto Antonella Macaluso, presidente di Un Nuovo Giorno – i talenti artistici dì alcune persone che potranno fare della loro arte una professione vera e propria. È significativo, pure, tutto l'impegno della rete sociale e istituzionale. Pertanto, l'evento non vuole essere solo un momento celebrativo ma un’opportunità per sensibilizzare la comunità sul tema dell’inclusione sociale e sulla necessità di collaborare per costruire una società più accogliente e giusta».