Palermo, Babbo Natale arriva in moto per i bambini immigrati

Babbo Natale arriva in moto per i bambini immigrati. Quest’anno i soci della sezione Appalermo del Motoclub carabinieri Motorday hanno infatti pensato ai piccoli dell’associazione Ubuntu, il centro internazionale delle culture nato nel 2006 nel cuore del centro storico del capoluogo.Il 21 dicembre i centauri partiranno da Piazzale Giotto alle 15.00 per la sfilata che attraverserà le vie principali della città fino ad arrivare a Villa Filippina dove i bambini dell’associazione con i loro accompagnatori si immergeranno nel clima natalizio partecipando a tutte le attrazioni organizzate per loro grazie anche al Motoclub A.S.D. Horus.

Dalla pista di pattinaggio, alla casa di Babbo Natale, dal planetario al museo astronomico. E ancora, i più piccoli si divertiranno al luna park, il tutto gustando una buona merenda. All’associazione è stata anche donata una struttura ludico didattica acquistata con la partecipazione di tutti i soci. In serata, dopo la premiazione e le targhe ricordo, sarà servita la cena con la possibilità di scegliere vari menù. In allegato la locandina dell’iniziativa con tutti i dettagli compreso l’elenco delle vie della sfilata e due fotografie dell’associazione.