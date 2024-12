Entusiasmo e applausi ai giocatori del Palermo in visita nel carcere Pagliarelli

«Oggi i giocatori della squadra di calcio del Palermo, Brunori, Insigne, Di Mariano e Ranocchia, sono andati alla casa circondariale del Pagliarelli a portare gli auguri di Natale alle persone detenute. Sono stati accolti con tanto entusiasmo e tanti applausi e li hanno incoraggiati ad andare avanti con maggiore determinazione, riconoscendo a ciascuno di loro il valore tecnico».

Lo dice Pino Apprendi (nella foto con i calciatori rosanero) garante dei detenuti di Palermo che ha curato l’iniziativa e ha trovato subito il favore di Dario Mirri e della direzione dell’istituto. «È stato un impegno di due mesi che ha visto in prima linea il responsabile della comunicazione del Palermo Gaetano Lombardo, la dirigente Rosaria Puleo, il direttore Luisa Malato, il comandante della polizia penitenziaria Giuseppe Rizzo e la magistratura di sorveglianza - aggiunge Apprendi - Siamo andati per dare solidarietà e abbiamo ricevuto tanto affetto. Per un momento i calci invece che al pallone sono stati dati ai tristi pensieri, alla nostalgia. Uomini che hanno incontrato uomini, la città si è trasferita in carcere.