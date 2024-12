Un fiume di gente ai funerali di Domenico a Villafrati, il sindaco: «Il gesto di donare gli organi è di estrema generosità»

Si sono celebrati oggi (18 dicembre) i funerali di Domenico Vitale, uno dei tre giovani morti nell’incidente sulla Palermo-Agrigento sabato scorso. In chiesa, come per le esequie di Samuele Cusimano, tanta commozione e grandissima partecipazione in un clima generale di tristezza, frustrazione e sconforto che avvolge Villafrati.

«I genitori hanno reagito - dice il sindaco Franco Agnello - donando e concedendo amore per il prossimo, la loro scelta è un grande gesto di altruismo, di generosità e solidarietà che mostra i grandi valori etici e morali della famiglia, che fanno onore a loro stessi e a tutta la comunità Villafratese di cui costituiscono parte integrante. La loro azione sarà di esempio e di ispirazione per gli altri, Domenico continuerà a vivere nei nostri cuori e nei ricordi di ognuno di noi, ma lo farà anche fisicamente, ha già salvato altre vite e neanche la morte ha potuto fermare il suo cuore che continua a battere. Questo loro comportamento trasmette ai nostri cuori un messaggio di speranza, di unione di una intera comunità che insieme seppur ferita e affranta, forte di questi valori, conta su questi ragazzi e si prepara ad affrontare il futuro». Si devono ancora celebrare i funerali di Salvatore Ruben Saccio.