Il generale Spina in visita al comando dei carabinieri di Palermo in vista delle festività natalizie

Ad accoglierlo il comandate provinciale di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini, gli ufficiali, i comandanti dei reparti speciali presenti nel capoluogo, una rappresentanza dei militari dipendenti, nonché una rappresentanza dell’associazione nazionale carabinieri di Palermo, insieme all’Ispettore regionale Ezio Buzzi. Dopo aver ringraziato tutto il personale per l’impegno quotidiano, nell’assolvimento del dovere, il generale Spina ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti dai militari del comando provinciale di Palermo, soffermandosi sull’importanza fondamentale, della figura del carabiniere che, induce rassicurazione sociale e vicinanza al cittadino. Il Generale Giuseppe Spina nell’augurare ai presenti delle serene festività, ha ricordato ai militari di ogni ordine e grado, di dedicarsi alla propria dimensione personale e umana, approfittando del periodo delle festività per occuparsi degli affetti e della famiglia.

Il comandante della legione carabinieri Sicilia, generale di divisione Giuseppe Spina, ha incontrato i carabinieri del comando provinciale di Palermo per formulare i propri auguri in vista delle prossime festività natalizie.

L’alto ufficiale ha inoltre, ricordato a tutti i carabinieri presenti, di non dimenticare i colleghi attualmente in difficoltà sia per motivi personali che di salute, facendo risaltare la grande famiglia dell’arma, quale Istituzione che si basa su un profondo legame di consanguineità che, rende il proprio collega un fratello. Il generale Magrini ha ringraziato il generale Giuseppe Spina per la quotidiana sensibilità e umanità con la quale vigila sui suoi uomini, consegnandogli un dono a nome di tutto il comando provinciale.