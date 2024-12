L’Associazione cuochi Palermo celebra i suoi 40 anni: serata natalizia fra premiazioni e cooking show

Quarant’anni di attività e ancora tanta strada da fare. L’associazione provinciale Cuochi e Pasticcieri Palermo ha festeggiato il 40° Natale del cuoco, il tradizionale momento di incontro prefestivo, presso Villa Boscogrande, a Palermo. «Un risultato importante - commenta il presidente dell’Associazione, lo chef Mario Puccio -, che ci sprona ulteriormente a gettarci a capofitto nelle nuove attività previste per il 2025 a partire dal nostro interesse per la recente nomina della Sicilia quale “Regione europea della gastronomia 2025” da parte dell’International Institute of gastronomi, culture Arts and tourism».

L’associazione oggi conta ben 545 gli iscritti di cui 115 lady chef e 130 under 25. «Una realtà composita ma rappresentativa dell’impegno che ogni giorno ci vede in prima linea - aggiunge Puccio -. Un risultato che ci riempie di orgoglio e ci sprona, soprattutto, nello stare accanto ai giovani per incoraggiarli e sostenerli nel cammino di formazione per lavorare nel mondo della ristorazione».