Una raccolta fondi a Palermo per attrezzare la palestra popolare di Danisinni

Danisinni è già una comunità straordinaria, grazie al lavoro instancabile di Fra' Mauro e del suo progetto sociale «che lotta contro le difficoltà con amore e concretezza». I fondi raccolti serviranno ad allestire lo spazio della palestra con attrezzature adeguate (sacchi, guantoni, tappeti), coprire le spese per istruttori qualificati, che non saranno solo allenatori ma veri mentori per i ragazzi, garantire la sostenibilità del progetto e organizzare attività collaterali, come corsi e incontri di formazione.

L’iniziativa è supportata da alcuni dei nomi più importanti del mondo della boxe e della Muay Thai palermitana. L’inaugurazione della palestra è prevista per il 4 gennaio, sarà realizzata nei nuovi locali gestiti dalla comunità vicino alla Chiesa di Sant’Agnese.

In prima linea nel progetto ci sono il maestro Nicola Caravello, punto di riferimento per la Muay Thai in Sicilia, e Tito Mazzola, ex atleta di boxe oggi impegnato in collaborazioni con diverse società sportive palermitane. L’idea è nata grazie a Maurizio Abbate, ex atleta e amico storico della comunità di Sant’Agnese, che ha visto nello sport uno strumento per rafforzare il lavoro sociale portato avanti nel quartiere.