Palermo, infortunio per l'arcivescovo Lorefice: annullati gli impegni per i prossimi giorni

L'arcivescovo Corrado Lorefice è stato costretto ad annullare tutti gli impegni a causa di un lieve infortunio che gli è occorso nei giorni scorsi. Lo riferisce l'Arcidiocesi. Non si sa per quanto tempo l'arcivescovo dovrà assentarsi e non si sa nemmeno quale sia la causa del suo infortunio. L'Arcidiocesi riferisce soltanto che Lorefice «saluta tutti e ringrazia con affetto per la vicinanza e per il ricordo nella preghiera».

Gli auguri di pronta guarigione all'Arcivescovo arrivano anche dal sindaco Roberto Lagalla. «Appreso dell’infortunio occorso a Monsignor Lorefice - dice il primo cittadino - rivolgo all'arcivescovo di Palermo il più sentito augurio di pronta guarigione, con l’auspicio che il periodo di riposo possa permettergli di officiare le celebrazioni del Natale».