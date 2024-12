Santa Lucia celebrata dai non vedenti all'istituto dei ciechi, un giorno di festa e riflessione

Per i non vedenti il giorno di Santa Lucia è molto importante e loro che la vista non l’hanno più o non l’hanno mai avuta, chiedono alla patrona di proteggere chi invece ce l’ha. L’istituto dei ciechi Florio-Salamone di Palermo e la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti hanno festeggiato il giorno di Santa Lucia che coincide con la 66° Giornata del cieco.

È stata l’opportunità per tante famiglie di trascorrere una giornata di preghiera ma anche di festa, divertimento e condivisione. In tanti hanno partecipato alla messa officiata da don Vittorio Rizzotto, abate del monastero di San Martino delle Scale. Una celebrazione che ha emozionato tutti, lo stesso abate. In sala concerti i ragazzi non vedenti dell’istituto hanno intonato i canti natalizi, diretti dal maestro Giosuè D’Asta. Tra i ragazzi la solista Monica Campisi e il talentuoso flautista Paolo Rizzo.

«Santa Lucia è la protettrice della vista e noi che siamo non vedenti la celebriamo in maniera enfatica, più degli altri, – dice Tommaso Di Gesaro, presidente dell'istituto dei ciechi e dell'Unione -. Proprio perché siamo non vedenti capiamo l'importanza della vista che tanti vedenti invece sottovalutano. Anche questa è un'occasione per raccomandare a tutti di stare attenti agli occhi perché la vista è l'elemento essenziale che mette in contatto con il mondo. Chiediamo a Santa Lucia di proteggere la vista a chi ce l'ha e a chi rischia di perderla».