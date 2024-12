Giocattoli per regalare sorrisi ai bambini meno fortunati, l’iniziativa di Poste e Croce Rossa

Dare nuova vita ai giocattoli non utilizzati per donarli ai bimbi meno fortunati e, al tempo stesso, rispettare l’ambiente riutilizzando quello che già esiste evitando sprechi. Solidarietà e sostenibilità sono i due principi su cui si basa Ri-Giochi@amo, progetto nato nel Nisseno nel 2014 che è cresciuto e che oggi coinvolge cinque città siciliane. Oltre a Caltanissetta (dove sono coinvolte anche alle scuole superiori), l’iniziativa interessa Palermo, Catania, Messina e, da quest’anno, anche Trapani. Grazie alla generosità dei bambini delle scuole primarie dei centri coinvolti, al contributo operativo della Croce Rossa nissena ed al supporto logistico di Poste Italiane, tanti bambini meno fortunati riceveranno un dono per la festività natalizie.

In questi giorni, quindi, i portalettere si recheranno nelle scuole delle città interessate per raccogliere i giocattoli – selezionati per essere donati con il cuore e in ottimo stato – che i bambini di tutte le fasce d’età avranno scelto, impacchettato e accompagnato da un messaggio scritto su un biglietto per l’amichetto sconosciuto. I giochi saranno poi ridonati grazie alla Croce Rossa nissena durante queste festività. A Palermo, invece, i regali andranno ai bambini della Kalsa attraverso l’istituto delle Artigianelle figlie di Sant’Anna durante la festa «Una pignattata per papà» a marzo.

L’edizione 2024 di Ri-Giochi@amo è stata presentata ieri alle Poste centrali in via Roma, sede che ha «sposato» da tempo l’iniziativa dando supporto logistico. L’obiettivo è quello di arrivare a raccogliere circa 10 mila giocattoli in tutta la Sicilia. Lo scorso anno ne furono distribuiti circa 6 mila.