Palermo, riapre dopo 12 anni la palestra della scuola Margherita Hack: una festa per gli studenti e il quartiere

Riapre dopo 12 anni la palestra della scuola elementare dell’istituto comprensivo Margherita Hack, in piazza Cardinale Carpino, nel quartiere Villatasca Mezzomonreale. Una struttura intitolata al

ciclista Gino Bartoli. Una grande festa per studenti ed insegnanti ma un momento importante per tutta l’utenza del quartiere che, grazie alla scuola ma anche alle associazioni sportive, avrà adesso

l’opportunità di fruire dell’area.

I lavori, dal valore di circa 160 mila euro circa, rientrano nell’ambito dell’accordo quadro per le scuole Palermo Sud, e sono stati realizzati in due mesi dall’Ati Igc e Consorzio stabile progettisti

costruttori insieme alla ditta subappaltatrice Santa Fortunata costruzioni.

Ricco il programma della giornata di inaugurazione. A gestire le attività il dirigente scolastico Tiziana Dino. In apertura, spazio alla musica con la guida dei docenti Claudia Richichi e Daniele D’Agostino, con l’esecuzione del brano tratto dalla colonna sonora del film Rocky III «Eye of the tiger» a cura del gruppo Musicorff e degli alunni del corso musicale della scuola media.