I campioni Graziani e Lucchetta all'Ismett di Palermo, donati giocattoli ai bambini ricoverati

«Per noi è un piacere e un onore essere qui oggi per rendere omaggio a questi bambini, per portare loro un pò di conforto e donare loro un pò di serenità - sottolinea Graziani - È un’esperienza importante, bella e unica, che ci riempie di orgoglio. Con la nostra presenza vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a questi bambini e augurare loro tutte le cose più belle che la vita potrà donare. Siamo felici di essere qui questa mattina, è una cosa davvero molto bella».

Babbo Natale ha portato regali e giocattoli a tutti i bambini ricoverati, regalando un momento di spensieratezza a loro ed ai loro genitori. I campioni Lucchetta e Graziani si sono intrattenuti con i piccoli pazienti, giocando con loro, firmando autografi ed intrattenendosi a parlare con loro.

«Da tanti anni siamo impegnati in queste iniziative - sottolinea Annalisa Zanni di Fila Museum - Siamo testardi, e con Andrea, con Ciccio, con la polizia di Palermo e con l’Ismett, vinceremo la battaglia più grande. Continueremo a far sorridere tanti bambini, perché non c’è nulla di più prezioso al mondo».

«La cosa più bella è stata quello di incontrare i bimbi - sottolinea Lucchetta - e regalargli una giornata diversa. Il nostro impegno con la Fondazione Fila è proprio questo incontrarsi con il sorriso».