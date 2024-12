A Santa Lucia l'arancina dona il sor..riso, l'iniziativa benefica di KePalle a favore dei bisognosi

Nel giorno di Santa Lucia, KePalle Arancine d’Autore lancia una nuova iniziativa benefica: per ogni speciale «Arancina dal Cuore d’Oro» venduta, l’azienda donerà 1 chilo di riso all’associazione L’Albero della Speranza con suor Susanna Scaraggi.

Sono tanti i sorrisi, di estasi e piacere, donati dalle Arancine d’Autore, almeno uno ad ogni morso. Ma quest’anno, alcuni di questi saranno ancora più speciali, perché i clienti, oltre ad assaporare la bontà delle arancine, avranno la consapevolezza di aver fatto una buona azione. KePalle Arancine d’Autore, che proprio questo 13 dicembre compirà 11 anni, rilancia infatti un’iniziativa solidale collegata al giorno di Santa Lucia e a un nuovo gusto speciale: l’Arancina dal Cuore d’Oro.

Un’arancina doppiamente buona, per il gusto – un filante ripieno allo zafferano – e per il gesto di solidarietà. Per ogni arancina speciale venduta, KePalle donerà infatti un chilo di riso in beneficenza all’associazione L’Albero della Speranza di Palermo.