Onorificenze al Merito della Repubblica: premiato a Palermo il tenente colonnello Montemagno

La legalità, lo spirito di servizio e di sacrificio verso la divisa che si indossa, l'impegno costante contro ogni forma di crimine, in sintonia con i valori e i pilastri sia dell' Arma che della nostra Costituzione Repubblicana, il tutto con professionalità, responsabilità e decisionismo.

La Misilmeri, quella che si identifica nella figura di Rocco Chinnici non può che felicitarsi e congratularsi con il tenente colonnello Marco Montemagno per il prestigioso riconoscimento ricevuto quest'oggi e che i misilmeresi condividono come segno di riconoscimento verso chi ha dato a questa comunità lavoro e impegno sulla scia di valorosi uomini come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il tenente colonnello Giuseppe Russo.

Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana: premiato il tenente colonnello Marco Montemagno

Nella prestigiosa sala di rappresentanza Carlo Alberto Dalla Chiesa della prefettura di Palermo si è tenuta oggi la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.