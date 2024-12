Anche Palermo avrà una sinagoga, firmato protocollo d'intesa tra Comune, arcidiocesi e comunità ebraiche

La chiesa, nel 2017, era stata concessa in comodato d'uso alla comunità ebraica di Napoli. Ora, il Comune di Palermo, con la sigla del protocollo, inizierà le opere di riqualificazione nel 2025 dell'oratorio per trasformarlo in sinagoga. Alla firma del protocollo nei locali della Curia hanno preso parte, per il Comune di Palermo, il sindaco Roberto Lagalla, per la Curia l'arcivescovo Corrado Lorefice, per l'Ucei e la comunità ebraica di Napoli, Noemi Di Segni.

«La firma del protocollo imprime una spinta decisiva dal punto di vista operativo per la realizzazione di una sinagoga a Palermo, ma ha, senza dubbio, anche un forte valore simbolico, specie in questo delicato momento di conflitto internazionale, con l’auspicio che possa concludersi in tempi brevi. Con questa intesa, per la quale ringrazio la sensibilità e la disponibilità dell’arcivescovo Lorefice e la collaborazione dell’Ucei, da Palermo vuole partire un ulteriore messaggio di pace, in una città che, da sempre, è luogo di incontro di culture e religioni diverse. Lo spirito di questo accordo è fare in modo che questo spazio non sia solo luogo di culto della comunità ebraica, ma anche un punto di incontro per promuovere iniziative culturali e sociali per la lotta a ogni forma di antisemitismo e per fare memoria», afferma il sindaco Roberto Lagalla.

«Il protocollo d'intesa è un passaggio importante per riavvicinare la città alla comunità ebraica - dice l'assessore al Turismo, Alessandro Anello, presente in Curia alla firma del protocollo - in un periodo segnato purtroppo da un antisemitismo in crescita, in particolare dopo il 7 ottobre 2023 con l'attacco di Hamas a Israele. Palermo ha sempre dimostrato come sia fondamentale il rispetto reciproco fra comunità e la collaborazione fra il Comune, la Curia e l'Ucei segna un nuovo percorso di collaborazione per dare ulteriore vita alla città».