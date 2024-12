Si accendono le luci dell'albero di Natale in piazza Politeama a Palermo, si illuminano la città e i cuori dei palermitani IL VIDEO

Il grande abete alto circa 18 metri, in piazza Politeama a Palermo è stata acceso e le sue luci hanno illuminato non solo il centro urbano ma anche i cuori di tutti i presenti. L’albero di Natale, cofinanziato dalla Regione Siciliana e allestito dalla Fondazione Lene , con sfere ispirate a Santa Rosalia e realizzate dai bambini dei reparti pediatrici dell'ospedale Di Cristina e del day hospital di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico, ha ricevuto apprezzamenti e gradimento da parte dei palermitani.

«Da diversi anni sono volontaria, proprio in questo reparto - spiega Cettina Camarda della Fondazione Thun -. Quest’anno abbiamo fatto scrivere i desideri dei bambini sulle sfere appese nell’albero, di colore rosa, in onore di Santa Rosalia per ricordare il suo 400esimo anniversario». I cittadini, a loro volta, saranno invitati, ad appendere i propri desideri, nei rami dell’albero, con appositi cartoncini distribuiti in piazza.

«Il mio desiderio è per i bambini - racconta una passante, Antonella Provenza - Auguro loro di guarire da questo terribile male».