Servono coperte per i senzatetto di Palermo, l'appello di Anirbas: «C'è freddo e chi vive in strada rischia di morire» IL VIDEO

È arrivato il primo freddo e se nelle case sul posto di lavoro tutti hanno acceso i riscaldamenti per climatizzare gli ambienti e non buscarsi raffreddori o malanni, le persone che vivono in strada possono ripararsi dalle alte temperature solo coprendosi con più coperte, quando le hanno.

Per questo Sabrina Ciulla, fondatrice dell'associazione Anirbas, che da tanti anni si occupa in città dei senzatetto e delle famiglie bisognose, fa un appello a tutta la cittadinanza: «Servono coperte e capi caldi per aiutare chi dorme in strada e rischia di morire per il freddo».

L'associazione ha allestito un punto di raccolta all'interno della fiera di Natale, di fronte il carcere dei Pagliarelli, aperto dalle 16 a mezzanotte, tutti i giorni fino al 6 gennaio. In uno stand, riconoscibile con il cartello che riporta il nome Anirbas, si potranno lasciare le coperte o altri beni di prima necessità che saranno distribuiti ai senzatetto della città.