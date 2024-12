Soroptimist, per le donne vittime di violenza inaugurata alla stazione carabinieri di Capaci la «Stanza tutta per sé»

La presidente nazionale Adriana Macchi ha donato quella che è stata definita Una Stanza tutta per sé ...portatile, la valigetta con il kit informatico audio-video per raccogliere le testimonianze anche attravesro le immagini, perché molto spesso le parole non riescono ad esprimere pienamente il dolore che le attraversa. La crescente sensibilità del tema è un segnale di concreta apertura nei confronti delle vittime della violenza di genere, le quali vengono accompagnate passo per passo in questo percorso dai militari della Rete Antiviolenza dei Carabinieri di Palermo. La rete è costituita da militari distintisi per particolari attitudini personali e professionali, con il compito di affiancare i colleghi delle Stazioni Carabinieri della provincia di Palermo nel complesso dialogo con le vittime di reati di genere. Sono referenti qualificati che hanno perfezionato lo studio sui fattori di rischio, sulle procedure di intervento e sull’accesso al sistema giustizia, con particolare riguardo alle misure a sostegno delle vittime. Oltre che nella sede del Comando provinciale di Palermo, le stanze si trovano alla Stazione Palermo-Oreto, Monreale, Cefalù, Termini Imerese e Corleone.