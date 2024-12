Palermo, rafforzata la collaborazione tra i volontari della Polizia di Stato e le istituzioni locali per una città più sicura

Più sicurezza nelle strade e una città più vivibile. Sono questi gli obiettivi del patto siglato tra l’organizzazione «Volontari della polizia di Stato» e i vigili urbani. L’iniziativa nasce da un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, e quindi con il sindaco Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il questore Vito Maurizio Calvino. Un contributo della cittadinanza per rendere più sicura la città e il centro urbano storico, alla luce dei tanti episodi di criminalità registrati negli ultimi tempi. All'interno dell'organizzazione ci sono ex agenti della polizia, oggi in pensione ma anche professionisti qualificati di altri settori, tutti accomunati da un profondo senso di legalità e dedizione che contribuiranno a rendere più sicure le vie della città. Oltre al tema della sicurezza, l'organizzazione di volontariato si occupa anche di eventi culturali e di assistenza sociale.

«Il nostro servizio nasce dall’amore per questa città - ha dichiarato Michele Milani, responsabile dell’odv - che merita di essere protetta, valorizzata e vissuta a pieno». Il sindaco Lagalla ha sottolineato che «questo progetto rappresenta una pietra miliare per costruire una città più sicura, solidale e partecipata con l’aiuto di tutti».