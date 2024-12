Latte di cioccolato per la lotta ai tumori infantili, a Palermo le iniziative dell'Aslti

Per questo Natale, le latte disegnate da Nino Parrucca raffigurano il carretto siciliano e le teste dei mori. Una, disegnata dall’artista Tommaso Provenzano, e’ dedicata a Villa Palagonia, in omaggio alla comunità di Bagheria, tra le più attive nelle campagne di solidarietà di Aslti.

È tornata per le festività natalizie la campagna di solidarietà dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. I volontari di Aslti presenti stamattina nello stand, a Palermo, in via Libertà, angolo via Mazzini.

Anche la ciocco-latta con i torroncini, richiede un contributo di 10 euro, così come quella con i biscotti alla mandorla o i buccellati. Anche quest’anno ci sarà il panettone artigianale prodotto dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito, confezionato in una scatola-casa di Babbo Natale in cartoncino vegetale biodegradabile (18 euro): disponibile ai gusti pistacchio, arancia e cioccolato e“pandorato”.

“Anche quest’anno la nostra campagna di solidarietà natalizia è iniziata prima degli appuntamenti in piazza, - affermano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - attraverso il lavoro “ porta a porta” instancabile dei nostri volontari, e con le consegna domicilio e l’ordinazione on line su sito www.liberidicrescere.it. E’ possibile acquistare le ciocco-latte anche chiamando il 3928957134, nella sede dell’associazione, al padiglione 17 C dell’Ospedale Civico, e in altri punti di distribuzione in città e in provincia”.

I volontari e gli stand di Aslti saranno presenti anche a Castelbuono l’ 8 dicembre in occasione della manifestazione “Dolcemente Castelbuono, a Partinico e a Balestrate. Il 14 e il 15 dicembre a Cefalù, in piazza Garibaldi. Il 15 dicembre, a Pettineo e Porticello. Il 22 dicembre a San Cipirello e e Termini Imerese.