Il circo e le arti di strada nel mercato del Capo a Palermo, cinque spettacoli in programma

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre lungo tutto il mercato storico del Capo ad essere protagonista, oltre alla naturale vivacità del luogo, sarà il circo contemporaneo e le arti di strada con il festival Circogiochi.

Dalle 11 e fino alle 15 si susseguiranno di ora in ora e di piazza in piazza diversi giocolieri ed acrobati che incanteranno la platea con le loro performance. Circogiochi è inserito nell'ambito della manifestazione «Mercato del Capo tra Arte e Musica», la rassegna di eventi realizzata dalla Proloco Caput Seralcadi con il sostegno della Regione Siciliana, per valorizzare e promuovere le antiche tradizioni del quartiere, un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’identità storica del Capo e di Palermo.

Gli spettacoli di Circogiochi saranno a: piazza Mercede, piazza Saponeria, cortile Hecce Homo, piazza del Noviziato e piazza Beati Paoli.

Troveremo lo spettacolo di Walà un personaggio curioso che trova in scena due valigie, riuscirà a spostarle nel punto giusto e a vedere cosa è contenuto al loro interno? Salvatore Lo Gelfo, un giocoliere con il suo spettacolo In Bilico dove la fantasia prende il sopravvento, Spiazzesco dove un folle acrobata sfiderà le leggi della gravità appeso al suo trapezio. E ancora Fabrizio Campo con il suo spettacolo Con-Tatto: un personaggio bizzarro si lancia in avvincenti numeri di giocoleria, danza e acrobatica, numeri che sono solo un pretesto per costruire ogni volta un gioco politicamente scorretto con gli spettatori che sono gli ignari protagonisti. E infine anche Monsieur Barnaba, un giocoliere che porta in scena il suo spettacolo In valigia, abile nel destreggiarsi con i più insoliti attrezzi, lo vedrete esibirsi con: polli di gomma, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavabos e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette.