Festival del Paladino d'oro a Palermo, la famiglia di Re si dissocia

La famiglia di Alberto Re, l’imprenditore di 78 anni morto ad Agrigento il 23 novembre 2023, dopo 24 ore di agonia, e il Movimento italiano per la gentilezza, presieduto dalla figlia Natalia, si dissociano dal «Festival Paladino d’Oro» e diffidano il direttore artistico dal citare il nome del padre. Lo fanno con una nota che prende le distanze dall’organizzazione della nuova edizione della manifestazione.

«Tutti ricorderanno - scrive la figlia in nome e per conto di tutti i familiari - la tragedia consumata, quando il mio amato papà perse la vita, suicidandosi per colpa di uno sciacallaggio mediatico e social che lo ha investito. Purtroppo una non efficace comunicazione, leggera e dai contenuti pericolosi, per questo impattante a livello emotivo e della dignità umana - aggiunge - ha reso bersaglio facile la figura maggiormente vulnerabile. Ricordo che in quella occasione non vi è stata alcuna autentica vicinanza o solidarietà da parte del direttore artistico, Roberto Marco Oddo, presidente dell’associazione Toros, detentrice del marchio «Paladino d’Oro». Alberto Re decise di farla finita, con un colpo di pistola, dopo che sui social venne bersagliato dagli sfottò per il flop della 43ª edizione del Festival, infatti, alla serata inaugurale il teatro Pirandello era completamente vuoto. Re lasciò una lettera, poi sequestrata dalla polizia, nella quale avrebbe criticato alcuni articoli di stampa che lo riguardavano e la gogna mediatica subita per l’insuccesso dell’evento.