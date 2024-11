I topi dentro le aule del liceo Benedetto Croce a Palermo, gli studenti protestano davanti all’ex Provincia

«Quando la provincia non c’è i topi ballano». Recita così uno dei cartelli che gli studenti del liceo scientifico Benedetto Croce hanno messo in mostra durante il sit-in, ieri mattina davanti al portone di Palazzo Comitini. Oltre 500 ragazzi hanno preferito saltare un giorno di scuola e far sentire la loro voce alle istituzioni perché, come gridano in coro «hanno tutto il diritto di fare lezione in un ambiente pulito, salubre e sicuro e non con i ratti invece che girano dentro i locali». Le prime avvisaglie erano arrivate alla vista di mobili rosicchiati e tracce di escrementi. Poi la conferma. Docenti e studenti hanno visto i topi all'interno delle aule e della sala professori.

Nonostante le richieste di derattizzazione al preside Mario Veca, trascorsi tanti giorni, la situazione non è cambiata. Per questo hanno deciso di scendere in piazza numerosi e con manifesti e cartelli che parlano chiaro: «Voglio studiare non convivere con i topi»; «Topi fuori dalla scuola, Comune intervieni»; «Ridateci il nostro diritto all’istruzione...in sicurezza». L'appello è rivolto sia al Comune sia alla Città metropolitana perché la succursale del liceo Croce, infestato dai ratti, si trova al primo e al secondo piano di un edificio di proprietà del Comune, in affitto alla Città metropolitana, in via Imera.