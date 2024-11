A Palermo sbarca «Young Night»: viaggio nel tango argentino contemporaneo

La Colortango Palermo, attiva da 25 anni a livello locale e internazionale, rappresenta il punto di riferimento per il progetto Tango Young nel sud Italia, sotto la direzione della maestra federale Maura Laudicina (nella foto ritratta da Valeria Norcia). La serata vedrà la nascita della Sicily Tango Young Orchestra, un progetto che unisce le forze del maestro Fabrizio Mocata, dell’artista Maurizio Maiorana e del Conservatorio di Palermo “Alessandro Scarlatti”. Un'orchestra giovane, dinamica e pronta a interpretare il tango in modo originale e contemporaneo.

Il progetto nasce con l'intento di reinterpretare la tradizione del tango argentino, unendo la passione per la musica e la danza con un tocco fresco e innovativo. La Tango Young Night sarà un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza immersiva che spazia dalle lezioni tematiche, alle pratiche di tango, fino a una milonga sociale che accoglierà tutti i partecipanti, con DJ set all'avanguardia e musica dal vivo.

Il 4 dicembre, Ostello Bello Palermo ospiterà un evento unico nel suo genere, la Tango Young Night, un incontro che celebra il tango argentino in chiave giovane e contemporanea. Il progetto Tango Young, che festeggia i suoi 10 anni di attività, si conferma come uno dei più potenti strumenti di diffusione del tango tra le nuove generazioni, coinvolgendo ben 17 città europee e migliaia di giovani tangueri.

Spazio all'arte e alla comunità

La serata non sarà solo dedicata al tango danza, ma offrirà anche uno spazio speciale per la condivisione di musica e canto: l'Open Mic. Durante l'evento, il microfono sarà aperto a tutti coloro che vorranno esibirsi e arricchire la serata con il loro talento, creando un ponte tra la tradizione tanguera e la vivace comunità italo-argentina di Palermo.

Il DJ set sarà curato dai noti Carlo Cannella e Maurita Laudicina, che proporranno un sound innovativo, ma sempre rispettoso delle radici del tango.

Questa iniziativa, che unisce passione per il tango, cultura, musica e socializzazione, ha lo scopo di rafforzare i legami tra la comunità locale e quella internazionale, dando nuova vitalità alla scena tanguera palermitana e rendendo sempre più globale questa realtà, che trova nel Tango Young la sua massima espressione.

Ingresso gratuito

L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di confermare la propria partecipazione per garantire l’accesso all'evento. Per prenotazioni, informazioni e dettagli, contattare Ostello Bello Palermo tramite i canali ufficiali.

Per informazioni e prenotazioni: Ostello Bello Palermo, Via Galileo Ferraris 3/5, Palermo 348 492 9563