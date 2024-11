Sfincione Fest, Gianfilippo Castaldo si aggiudica il premio Sicily Young Bakery Competition

Trent’anni, docente di sostegno e appassionato di cucina e di panificazione. È questo il profilo del vincitore della Sicily Young Bakery Competition svoltasi sabato all’interno dello Sfincione Fest di Bagheria. Gianfilippo Castaldo ha le idee chiare: unire tradizione e genuinità del pane. È infatti col suo pane nocciolato che si è aggiudicato il premio. «Il pane nocciolato nasce dall’idea di riproporre il sapore del classico pane con la crema di cacao ma in una versione più sana - spiega Castaldo -. Non usiamo lo zucchero ma il miele e nocciole intere siciliane. Un pane che va bene gustato già così o condito come si preferisce. Alcuni giudici lo hanno proposto accoppiato al gelato o come scarpetta per i dolci».

La Sicily Young Bakery Competition, curata dal Molino Riggi e organizzata da All Food Sicily, quotidiano online di enogastronomia, ha visto sfidarsi, a suon di lievitati, quattro talenti emergenti. Per Gianfilippo Castaldo questa vittoria, la prima, rappresenta la consacrazione di quanto fatto in quasi nove anni dall’apertura del suo panificio a Palermo, «era l’8 dicembre del 2015» ricorda, e lo stimolo a dar sempre più concretezza ai suoi sogni. «Sto lavorando per realizzare un panificio-pizzeria e poter accogliere le persone organizzando, la domenica mattina, menù interamente costituiti da prodotti della panificazione, dai salati ai dolci». Del resto, il giovane e promettente Gianfilippo da cinque anni è anche docente presso l’Accademia Pizzaioli.