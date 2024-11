Palermo, l’imprenditore Tommaso Dragotto riceve il premio Luigi Biondo

L’imprenditore Tommaso Dragotto ha ricevuto, al teatro Al Massimo di Palermo il Premio Luigi Biondo, per «essersi distinto per le sua attività filantropiche e di mecenatismo culturale».

Il riconoscimento è stato promosso tre anni da dal maestro Aldo Morgante per ricordare Luigi Biondo, filantropo nato a Palermo nel 1872, proprietario del palazzo Biondo-Santangelo, sede oggi del Teatro Al Massimo, che, tra fine Ottocento e la metà del Novecento si distinse, oltre che per le sue straordinarie capacità imprenditoriali anche per la sua attività di benefattore, donando quattordici immobili di Palermo per i bambini, i malati e le persone disagiate.

Il premio è stato consegnato dal presidente della Regione, Renato Schifani.