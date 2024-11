Nasce a Palermo la Rete degli ambulatori sociali e popolari, assistenza gratuita a persone svantaggiate

Nasce a Palermo la Rete di ambulatori sociali e popolari, pensata per offrire assistenza sanitaria gratuita a persone economicamente svantaggiate, garantendo accesso a cure mediche di qualità per chi ne ha più bisogno.

Il progetto si fonda sulla collaborazione di medici specialisti volontari, per «ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla salute, offrendo un’alternativa concreta e gratuita alle visite specialistiche e alle consulenze mediche», dicono i promotori.

Gli ambulatori offrono una vasta gamma di servizi, tra cui visite di medicina generale e consulenze specialistiche, screening e prevenzione: con controlli regolari e mirati per prevenire e diagnosticare precocemente malattie croniche e patologie comuni, consulenze psicologiche e assistenza emotiva, importante soprattutto per chi affronta situazioni di vulnerabilità economica. E ancora: educazione sanitaria per il miglioramento degli stili di vita. Al centro di questo progetto ci sono medici e specialisti di varie discipline, tra cui cardiologia, pediatria, ginecologia, dermatologia e altre.