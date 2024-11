Donne che amano le donne, Confcommercio Palermo assegna dieci premi a donne e associazioni impegnate nel sociale

«Il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e la loro capacità di affrontare le sfide professionali con un approccio naturalmente diverso da quello tipicamente maschile a cui, da decenni, siamo abituati. Ma anche l’importanza di una maggiore compattezza e solidarietà nel rapporto delle donne con le altre donne, la necessità di unire gli sforzi nel portare avanti temi sul lavoro, sulle pari opportunità, sulla violenza di genere e tanto altro.

«Donne che amano le donne» non vuole essere uno slogan ma una necessità, occorre evitare il rischio che le donne, quando si trovano in contrapposizione o in competizione tra loro, possano subire un processo di uomanizzazione, imitando anche inconsapevolmente il modello maschile nei modi, nella sensibilità e negli approcci, dimenticando la loro natura accogliente e materna».

Margherita Tomasello, presidente del Terziario Donna di Confcommercio, riassume così il senso della giornata dedicata alle donne che si è svolta ieri a Palazzo Steri e che si è conclusa con l’assegnazione di dieci premi. Un momento di riflessione sull’importanza delle donne nel tessuto produttivo ma anche una rinnovata consapevolezza di come le donne siano tuttora penalizzate nel mondo del lavoro e dell’impresa.