Colpito da una bicicletta lanciatagli addosso, il palermitano Mauro si iscrive a Medicina e premia la sua docente

Tante emozioni e un abbraccio. L’alunno che premia la sua professoressa tra la commozione dei presenti in sala. Mauro Glorioso, il giovane studente palermitano di Medicina a Torino, colpito da una bicicletta elettrica scagliata da cinque giovani dalla balaustra dei Murazzi, le banchine sul Po, mentre era coda per entrare in una discoteca del capoluogo piemontese, ha consegnato alla docente Rosa Lo Baido, uno dei riconoscimenti della kermesse Donne che amano le donne, che ieri a Palazzo Steri ha celebrato la sua seconda edizione.

Il ragazzo ha ripreso gli studi, iscrivendosi a Unipa, e a quasi due anni dalla nottata di follia (era il 23 gennaio del 2023) posta in essere da un gruppo di giovani che lo resero tetraplegico, costringendolo su una sedia a rotelle, ha sostenuto diversi esami. Il suo cammino accademico era però ricominciato proprio con la Psichiatria. Emozionata Rosita Lo Baido, docente universitaria della materia: era una delle donne premiate all’evento organizzato da Confcommercio e la sua targa l’ha ricevuta da questo studente speciale. «Il ragazzo ha frequentato l’ambulatorio - racconta Lo Baido - ed è stata una piccola strategia per coinvolgerlo nuovamente negli studi. Si è trattato di una sorta di “terapia indiretta” perché era l’unico modo per abbordare la sua sofferenza che certamente è grandissima, ma anche per dargli la speranza di riuscire, nella vita, ad avere un ruolo e una posizione che passino attraverso la sua professione».