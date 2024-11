Palermo ricorda Fabio Console nel segno nell'ironia: premiato il creativo Tancredi Bua

Una serata informale tra amici, familiari e vecchi colleghi, riuniti insieme per ricordare Fabio nel suo stile ironico e gentile. Figura eccentrica ed eclettica, impostosi come professionista del marketing e della comunicazione, Fabio Console con i suoi format, le sue idee creative e l’originale interpretazione che ha saputo dare ad essi, ha animato e rivoluzionato il settore dell’intrattenimento, della pubblicità e della televisione. I racconti e gli aneddoti hanno sottolineato il suo genio visionario, ma anche la sensibilità umana. Carichi di emozione gli interventi di Annalisa Manconi e Fabio Tulone, promotori dell’evento, e di Antonio Cottone, proprietario del locale in cui si è svolta la cerimonia e con il quale Console ha collaborato fino all’ultimo periodo.

Una cerimonia dedicata alla memoria di Fabio Console, creativo palermitano, divenuto celebre negli anni Ottanta in tutta la Sicilia per la conduzione del programma Opinion Leader e da poco scomparso a seguito di una lunga malattia. La manifestazione, chiamato 100% Fabio Console, si è tenuta a Palermo.

Per l’occasione è stato inaugurato il Premio Fabio Console alla creatività siciliana, che in questa prima edizione è stato assegnato dalla sorella Germana Console al palermitano Tancredi Bua, figura emergente a livello nazionale della comunicazione e della scrittura creativa. Proprio come Console, Tancredi si trova spesso a operare dietro le quinte, scritturando format e sceneggiature per cinema, podcast, pubblicità e televisione, potendo vantare importanti collaborazioni, come quelle con il regista William Lombardo e il duo comico I Sansoni. «Accolgo con grande sorpresa questo riconoscimento e ne sono lusingato», ha dichiarato Bua. «Fabio Console - ha aggiunto - è stata una persona bellissima, di cui purtroppo io vivo soltanto i ricordi. Spero di raggiungere anche solo un grammo della genialità, alla quale è arrivato lui».