Conclusa con successo l'edizione di Orienta Sicilia, Palermo ha accolto migliaia di giovani

Si è conclusa l’edizione 2024 di Orienta Sicilia, l’evento organizzato da Aster nella Fiera del Mediterraneo.

«La manifestazione, punto di riferimento per studenti, genitori e docenti, ha registrato una straordinaria partecipazione, confermando il proprio ruolo centrale nell’orientamento scolastico e professionale in Sicilia - commenta il sindaco Roberto Lagalla -. L’evento ha accolto migliaia di giovani provenienti da tutta la regione, interessati a esplorare le opportunità di studio e lavoro offerte da scuole superiori, università, enti di formazione, aziende e istituzioni presenti».

«Numerosi espositori hanno animato gli spazi della fiera, presentando proposte di formazione innovative e supportando i partecipanti con consulenze personalizzate per la costruzione del loro futuro. Orienta Sicilia rappresenta un momento di incontro fondamentale tra il mondo della formazione e quello del lavoro e, come amministrazione, siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento, fondamentale per il futuro formativo e lavorativo di migliaia di giovani studenti». Lo afffermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.