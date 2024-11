Giornata internazionale contro il diabete, anche il Giornale di Sicilia si tinge di blu

Il Giornale di Sicilia ha aderito alla Giornata mondiale del diabete. L’insegna della testata del Palazzo di via Lincoln 21, a Palermo, si è eccezionalmente illuminata di blu. Il blu, infatti, è il colore rappresentativo di questa malattia. Il blu è anche il colore della nostra storica testata. Il Palazzo di via Lincoln 21, recentemente oggetto di un complesso e accurato restyling, è sede del Giornale di Sicilia, del sito Gds.it, di Tgs ed Rgs.

La Giornata, celebrata in 60 paesi del mondo, fu istituita nel 1991 dalla Federazione Internazionale del Diabete e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità scegliendo la data in ricordo della nascita del professor Frederick Banting che, assieme al suo allievo Charles Best, isolò l’insulina nel 1921 cambiando il destino dei malati di diabete e permettendone la sopravvivenza.

Il tema di quest’anno è Diabete e benessere: le persone con diabete infatti, affrontano sfide quotidiane per gestire la loro condizione a casa, al lavoro e a scuola, con un forte impatto sul loro benessere fisico e mentale.