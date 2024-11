Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo: Roma accoglie l'eccellenza siciliana

Il gambero rosso di Mazara, eccellenza siciliana, veicolo per la pace. Conto alla rovescia per il Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo, l'evento itinerante organizzato dalla Campisi Communication con il patrocinio dell'assessorato regionale al Turismo, presentato a Palazzo dei Normanni. Sono diverse le tappe della kermesse, il cui obiettivo è lanciare La pace del pesce, attraverso la blue economy e la cooperazione tra i popoli.

Piero e Natale Campisi, organizzatori e ideatori della manifestazione, hanno messo in campo tutte le loro forze per far conoscere e approfondire questo prodotto ittico divenuto eccellenza, ormai, in tutto il mondo. Milano, Roma e Mazara del Vallo sono le tre tappe principali dove questo importante prodotto ittico sarà presentato attraverso show cooking, degustazioni e conferenze, con particolare attenzione alle dinamiche sociali che si creano durante le sessioni di pesca attraverso l'incontro tra diverse culture.

Il gruppo Campisi, dopo aver presentato l’evento all’interno del mercato ittico di Milano, celebrerà il Gran Galà del Gambero Rosso nella tappa romana che si svolgerà dal 26 al 28 novembre. Tra gli altri eventi vi sarà anche un’importante conferenza alla Camera dei Deputati per promuovere e valorizzare il prodotto, come appunto il gambero rosso di Mazara, divenuto nel tempo un’eccellenza italiana nel mondo.