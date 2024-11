Una pizza per i senzatetto a Palermo, i volontari festeggiano con i poveri della città

Pizza calda per tutti coloro che non possono permettersi di sedere al tavolo di un locale e ordinarla. Questa volta, invece, non solo hanno potuto ordinarla con gli ingredienti che più piacevano loro, ma l'hanno mangiata in compagnia dei loro amici, dei volontari che ogni settimana li aiutano portando con cibo, coperte e vestiario.

«Ho voluto festeggiare così il giorno del mio compleanno - spiega Sabrina Ciulla -. Di materiale non voglio nulla, il regalo più bello è vedere queste persone sorridere far dimenticare i loro guai per un giorno, far vivere ai miei giovani volontari e agli studenti un’esperienza che, sono sicura, non dimenticheranno. Una pizza che per noi non ha niente di speciale, per queste persone è un’esperienza unica e nuova».